Alle 19 circa i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli - allertati dal 112 - sono intervenuti in via Francesco Cilea nr. 325. Poco prima rapiantori armati di pistola erano entrati all’interno di un supermercato e si erano fatti consegnare l’incasso davanti ai clienti per poi fuggire. Ricerche ancora in corso da parte dei carabinieri. Nessun ferito.