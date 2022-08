Pistola scacciacani modificata e droga: arrestato 32enne

Santa Maria a Vico, arrestato in flagranza di reato un trentaduenne. A seguito di perquisizione domiciliare, i carabinieri gli hanno sequestrato una pistola scacciacani modificata con sette proiettili calibro 7,65, detenuta senza alcuna autorizzazione, 17 grammi di hashish suddivisi in 11 dosi, 16 grammi di cocaina suddivisi in 43 dosi, 50 bustine di cellophane per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 4.470,00 euro in banconote di vario taglio.