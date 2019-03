Mercoledì 27 Marzo 2019, 14:44

Boccata d'ossigeno per i circa 40 lavoratori in servizio al cantiere del Policlinico di Caserta, l'infrastruttura i cui lavori sono fermi dall'inizio del 2018 per i problemi finanziari della società costruttrice da mesi in amministrazione straordinaria. Il ministero del Lavoro ha infatti concesso ai dipendenti la cassa integrazione straordinaria per un anno, a partire dal dicembre 2018, con scadenza dunque alla fine del 2019; entro qualche giorno gli addetti percepiranno gli assegni relativi a dicembre e gennaio.«Un sospiro di sollievo importante - dice la segretaria della Fillea-Cgil di Caserta Irene Velotti - visto che i lavoratori avanzano numerosi stipendi, che finiranno però nella procedura concorsuale di concordato preventivo, richiesta lo scorso anno da Condotte per poter accedere all'amministrazione straordinaria». I dipendenti hanno anche protestato più volte; nel settembre 2018 tre operai salirono su una delle gru, a decine di metri di altezza, minacciando di buttarsi se non avessero percepito qualcuno degli stipendi arretrati; intervennero così dei parlamentari casertani dei Cinque Stelle che riuscirono a far corrispondere ai lavoratori un solo salario, poi tutto si è fermato. Sono ancora incerti inoltre i tempi di ripartenza dei lavori del cantiere, che sarebbero dovuti terminare, secondo un ambizioso cronoprogramma, entro il 2020