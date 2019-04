CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 15:00

Per il destino del Policlinico di Caserta una sponda piu probante l'assicura la manovra Sblocca cantieri già inaugurata dal Ministero dello sviluppo economico. L'altro giorno, a seguito dell'approvazione di uno specifico decreto sulla crisi della società appaltatrice Condotte, è stata autorizzato a Roma il programma di cessione (in regime di continuità aziendale) di tutte le società controllate dal gruppo delle costruzioni, nel caso in specie del Consorzio Concorsu gestore dell'infrastruttura sanitaria. La firma del dispositivo è del ministro Luigi Di Maio, viene a suggellare il parere positivo del Comitato di sorveglianza (17 aprile), soprattutto mette in condizione i tre Commissari straordinari di Condotte di implementare il piano industriale presentato lo scorso 4 marzo per il salvataggio del gruppo. In particolare i rappresentanti del Tribunale di Roma vengono messi nelle condizioni in primis di poter utilizzare il fondo di garanzia previsto dallo Stato (circa 60 milioni di euro); in seconda battuta creare le premesse della ripresa delle opere proprio in vista di una credibile ricollocazione sul mercato. Parimenti la terna commissariale potrà emettere le fidejussioni necessarie alla sottoscrizione dei contratti non ancora stipulati o disdetti, non per ultimo dovranno sostenere la messa in sicurezza di tanti posti di lavoro (nel solo cantiere di Tredici almeno 25). Commenti positivi per una svolta cosi importante sono venuti dal parlamentare del Movimento 5 stelle Agostino Santillo. «Sono davvero soddisfatto per il fatto che dopo lunghi mesi di trattative e tavoli al Mise, cui ho sempre presenziato, si sia finalmente arrivati alla firma del decreto cosi ha sottolineato attraverso i social- Ciò significa che al di là degli aspetti tecnici e burocratici almeno 3 mila famiglie potranno tirare un sospiro di sollievo, tra questa anche le famiglie degli operai del nuovo Policlinico di Caserta. Purtroppo non è stato possibile fare prima in quanto si attendeva il parere del Comitato di sorveglianza».