CASERTA - Nonostante le restrizioni Covid anche per la didattica la scuola di Polizia di Caserta è riuscita a "diplomare" 46 nuovi agenti che entreranno in servizio nel prossimi giorni. Infatti presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “ Caserma Mignogna” di Caserta ha avuto termine il 209° corso di formazione professionale per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed i 46 neo Agenti della Polizia di Stato, visibilmente emozionati, hanno prestato giuramento sancendo così il loro impegno di fedeltà alla Repubblica.

La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna dell’Istituto alla presenza del Dirigente Generale Antonio Borrelli, Questore della Provincia di Caserta, del Primo Dirigente Alessandra Calvino, Direttore dell’Istituto e in video collegamento con le famiglie dei neo Agenti. Il corso della durata complessiva di 8 mesi è stato articolato in 6 mesi di formazione presso la Scuola e 2 mesi di applicazione pratica presso gli uffici e reparti di assegnazione.

E’ stato notevole lo sforzo organizzativo durante l’intero percorso formativo, coniugando le esigenze didattiche con quelle di salute e sicurezza connesse all’attuale emergenza pandemica. La “comunità formativa”, composta da docenti interni, da tutor ed istruttori, è stata integrata da professionalità esterne, esperti funzionari della Polizia di Stato provenienti da diversi uffici del territorio, per consentire ai giovani frequentatori di acquisire tutte le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti della Polizia di Stato.

