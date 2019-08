Una pistola semiautomatica di fabbricazione jugoslava, con caricatore e cartucce inserite pronta all'uso, è stata rinvenuta e sequestrata dagli agenti del Commissariato di polizia di Aversa nel corso di un controllo mirato. L'arma è stata ritrovata abbandonata nei pressi dell'uscita della Strada Statale 7 bis, in tenimento di Villa di Briano in zona agro aversano. La pistola è stata messa disposizione della Scientifica della Questura di Caserta per gli accertamenti del caso. Indagini sono in corso per acquisire anche eventuali immagini catturate dalle telecamere di sicurezza installate sull'arteria.

Venerdì 9 Agosto 2019, 11:57

