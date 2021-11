Ponte di Ercole, la beffa continua: ecco un altro camion incastrato

Al ponte d'Ercole ieri alle 12.30 un autocarro s'è incastrato sotto la volta di uscita in direzione Caserta, circolazione bloccata nei versanti da Casagiove e dal capoluogo fino a tutto lunedì, data in cui l'impresa di metallurgia che aveva allestito l'ultimo sistema antincastro, un colletto di acciaio che aveva ben tenuto negli ultimi mesi, ha assicurato i lavori per riportare il manufatto nella sua posizione protettiva delle ornie di marmo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati