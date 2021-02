Resta stabile la situazione dei contagi in provincia di Caserta con 111 nuovi positivi registrati dall'Asl nelle ultime 24 ore a cui, purtroppo, si aggiungono quattro persone decedute. Proprio il bilancio dei morti per il virus in Terra di Lavoro è altissimo dal momento che dall'inizio dell'epidemia ben 705 persone hanno perso la vita in provincia di Caserta. Nell'ultimo report ci sono stati però anche 131 guariti il che consente di fissare il numero dei positivi attuali a 3102.

Ultimo aggiornamento: 19:27

