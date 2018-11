Martedì 6 Novembre 2018, 16:27

Quattro rapinatori dediti ai colpi nelle abitazioni e un ricettatore sono stati arrestati dai carabinieri a Maddaloni, Napoli e San Benedetto Ullano, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Per la Procura i banditi si sarebbero resi responsabili di 34 rapine e 18 furti in abitazione avvenuti nelle province di Caserta, Benevento, Avellino, Frosinone e Latina, tra i mesi di gennaio 2017 e 2018, nel corso dei quali avrebbero rubato soprattutto preziosi poi venduti al titolare di un'attività di «Compro Oro» a Napoli. Per i quattro rapinatori è stato disposto il carcere, mentre l'esercente accusato di ricettazione è finito ai domiciliari.L'indagine partì in seguito ad una rapina compiuta nel maggio 2017 in una villa di Piana di Monte Verna, nel Casertano, dove i quattro, a volto coperto, riuscirono a impossessarsi dei gioielli dopo essersi introdotti nell'abitazione forzando una porta-finestra ed aver minacciato i proprietari, sorpresi nel sonno. Ma gli episodi più eclatanti sono avvenuti a Dugenta, nel beneventano; nel giugno dello scorso anno i quattro riempirono di botte la proprietaria di una villa, che tentò di reagire al colpo; nel gennaio di quest'anno invece, la banda prese di mira una donna anziana, che era solo in casa,e a cui fu violentemente strappata la fede nuziale dal dito; dopo il raid però i banditi furono fermati dai carabinieri a Maddaloni, e la refurtiva recuperata. Dai successivi accertamenti è emerso il modus operandi del gruppo, che puntava soprattutto persone anziane e sole, aspettando che dormissero per colpire; i banditi venivano poi accompagnati dal palo nelle vicinanze delle abitazioni prescelte, per non dare nell'occhio.