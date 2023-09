Le incerte condizioni meteo non hanno fermato i visitatori "del patrimonio", quelli cioè che hanno scelto di approfondire la conoscenza di siti e luoghi monumentali in occasione delle Giornate europee del patrimonio. Ieri e sabato, i due giorni individuati dal Consiglio d'Europa per l'iniziativa, sono stati numerosi i turisti che, anche in provincia di Caserta, hanno approfittato per avvicinarsi, con uno sguardo e un'ottica diversi, ai beni culturali. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è stato "Patrimonio InVita", il leit motive delle proposte, molto apprezzate dai fruitori, elaborate dai responsabili della Reggia e del circuito archeologico dell'antica Capua.

Al complesso vanvitelliano si sono contati, tra sabato e domenica, 9.000 accessi (fra questi numerosissimi gli stranieri, soprattutto francesi, americani e persino un gruppo di 50 persone provenienti dal Quebec) e 330 all'Acquedotto Carolino, fra le mete più sorprendenti per quanti non lo conoscevano. Così come molto apprezzati sono stati i focus di approfondimento dal teatro alla musica, dalla letteratura all'esoterismo. Una chicca per i più inattesa e stupefacente, è stato il Teatro di Corte, aperto eccezionalmente grazie anche alla collaborazione dei volontari del Touring club. Peraltro non si è verificato alcun problema nella gestione dei flussi né la pioggia ha provocato disagi in quanto i turisti hanno potuto, assecondando le condizioni meteo, alternarsi fra appartamenti e parco. Molta curiosità ha riscosso l'edizione padovana del 1784 dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert e la Dichiarazione dei Disegni del Real Palazzo di Caserta di Luigi Vanvitelli, esposte nella Biblioteca, presentate dagli esperti del Museo.

Al Museo archeologico dell'Antica Capua, la risposta è stata soddisfacente. Sono stati 360 i visitatori nelle due giornate europee. «Le condizioni meteo della prima giornata delle Gep non hanno consentito un grande afflusso di persone che, di norma, partecipa alle nostre iniziative», dice la direttrice del Museo, Ida Gennarelli. «Eppure - continua - anche se non tantissimi, i visitatori hanno potuto apprezzare lo spettacolo "I miti e il viaggio" a cura de "il Demiurgo" e il concerto "Just two of us" a cura dell'associazione "Pergolesi" al Museo. La bella giornata di domenica, invece, ha riportato un grande afflusso di pubblico nel Circuito archeologico dell'antica Capua, che si sta già preparando ad accogliere le iniziative previste lungo il tratto campano della via Appia in occasione dell'Appia Day 2023 di domenica prossima». Particolarmente apprezzato, poi, il laboratorio dedicato ai bambini "Terre e colori" diretto dal maestro Gianni Pontillo, a cura dell'associazione "Lions Club" di Santa Maria Capua Vetere e dal "Leo Club Santa Maria Capua Altera Roma".

La Reggia di Carditello, interessata dai lavori, è rimasta aperta all'esterno.

Terminato l'impegno del fine settimana appena trascorso, ci si prepara, dunque, già per il prossimo con la "Domenica al museo", la prima del mese ad ingresso gratuito. La Reggia accoglierà i visitatori nelle sale del Palazzo reale e nel "Museo verde" (chiuse, invece, le Sale Vanvitelli, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte). Per la visita al Parco sarà possibile scegliere di usufruire dei servizi di trasporto del Museo. Saranno anche aperti i servizi di ristorazione. I biglietti sono disponibili su TicketOne, mentre, in sede, alla biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 dell'1 ottobre fino a termine della disponibilità. I biglietti saranno contingentati per numero e fascia oraria e per migliorare la gestione dei flussi, verranno create due file distinte: l'una per i possessori del biglietto "Solo Parco", l'altra per quelli del biglietto "Parco e Appartamenti".