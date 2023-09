Minaccia di tagliarsi la gola, pericolo scongiurato con l'uso del taser

Una richiesta di aiuto al 112 nel cuore della notte da parte di una donna, l'intervento dei carabinieri e, poi, il lieto fine. E’ accaduto a Maddaloni, in provincia di, dove una 36enne del luogo ha segnalato un acceso litigio in corso con il proprio compagno.I militari dell’Arma dopo pochi minuti sono giunti in via, nei pressi dell’abitazione della coppia, dove hanno trovato i due che discutevano animatamente. In particolare l’uomo, in stato di agitazione, aveva nascosto dietro la schiena un coltello da cucina che alla vista dei militari si è puntato alla gola manifestando intenti suicidi. Inutili sono stati i tentativi di dialogo dei carabinieri per farlo desistere, fino a quando uno dei militari, per evitare il peggio, lo ha colpito con il taser in dotazione bloccandolo con un dardo a impulsi elettrici. Dopo averlo disarmato i militari dell’Arma hanno chiamato sul posto il personale sanitario del servizio 118: l’uomo è stato affidato alle cure dei medici e degli infermieri. La donna, in ogni caso, non ha sporto alcuna denuncia.