Paura nel pomeriggio in corso Giannone a Caserta, dove un albero del Parco della Reggia è caduto e i tronchi e i rami sono finiti in strada, anche su alcune auto parcheggiate. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale. La direzione della Reggia, in una nota, ha spiegato: «Nei giorni scorsi sono state effettuate le prime analisi degli agronomi sullo stato di salute di alcune alberature. Nella giornata di domani inizieranno le operazioni di messa di sicurezza del perimetro. L'area interessata dalla caduta dell'albero, inoltre, è già oggetto di un intervento di riqualificazione del verde e del muro di confine che verrà messo a gara entro la fine del mese di giugno».

