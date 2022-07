Alla Reggia di Caserta tornano Toni Servillo e Giancarlo Basili

Programma ricco nel weekend per il “Reggia Festival - Visioni Reali”, con Toni Servillo che tornerà dopo la cancellazione della prima serata, e Massimiliano Gallo. La manifestazione di cinema organizzata da Confcommercio che domenica scorsa aveva vissuto una prima serata da incubo con gli spettatori rimasti fuori ai cancelli della Reggia per l'improvviso stop causa imprecisati motivi burocratici, è partita ieri sera, alla presenza di trecento persone, con l'ironia e l'esuberanza del regista Antonio Capuano, di recente premiato con un David di Donatello alla carriera, e con la proiezione del film “Il buco in testa”.

Ma è da domani che l'evento entrerà nel clou, con l'arrivo in città di Giancarlo Basili, lo scenografo della serie “L'Amica geniale”, che svelerà aneddoti e curiosità sul dietro le quinte di una delle fiction più amate degli ultimi anni, girata in parte proprio a Caserta. A seguire l'incontro Francesco Di Leva, attore talentuoso protagonista del film “Nostalgia” di Mario Martone, che verrà proiettato subito dopo il talk. Sabato 23, verrà recuperata la serata con Toni Servillo, che incontra il pubblico per condividere una riflessione sul grande commediografo napoletano Scarpetta, sulla cui vita è incentrato “Qui rido io” , il film in cartellone sabato. Domenica 24 luglio invece sarà la volta di Massimiliano Gallo, interprete poliedrico e molto amato dagli spettatori, che fornirà qualche chicca in anteprima sulla serie Rai “L'Avvocato Malinconico”, attesa in tv in autunno e tratta dai libri di Diego De Silva. Seguirà la proiezione del film “Il silenzio grande” di Alessandro Gassman.