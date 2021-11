Riapre il supermercato Md a Macerata con l'attenzione ai prodotti locali

MD ha riaperto il punto vendita diretto di Cerignola (Foggia) e, dopo un’attenta ristrutturazione, quello affiliato di Macerata Campania (Caserta). Non si ferma l’impegno di MD nel rinnovare costantemente la rete vendita consapevole dell’importanza di proporre un’esperienza d’acquisto sempre più confortevole e moderna.

Il negozio pugliese è nuovamente pronto ad accogliere, a inaugurarlo il Sindaco della cittadina Francesco Bonito.

Dopo importanti lavori di ristrutturazione ha riaperto anche il punto vendita affiliato di Macerata Campania. Il ventesimo negozio della provincia attende i clienti con un layout completamente rinnovato, mettendo a disposizione 1100 m2 di superficie di vendita – di cui 900 destinati al food – suddivisi in otto corsie e un parcheggio di 70 posti auto riservato.

Lo store sarà aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 20, e si propone come punto di riferimento per i consumatori, sia per la qualità, sia per l’attenzione al servizio affidato ai 15 addetti alla vendita e i reparti serviti di panetteria, gastronomia e macelleria. Vero e proprio biglietto da visita dell’insegna, l’attenzione per i prodotti locali. Tra le proposte, Aglianico rosato del Sannio DOC Diapason e pasta trafilata al bronzo Pasta Reale.