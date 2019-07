Martedì 16 Luglio 2019, 17:23

Ruba 27 capi di abbigliamento del valore di oltre mille euro al negozio «Zara Italia» del centro commerciale Campania a Marcianise. È stata arrestata per furto Mihaela Cristina Dashai, 36enne romena, in Italia senza fissa dimora.In particolare la donna dopo aver forzato il sistema antitaccheggio dagli indumenti ed eluso la barriera casse ha tentato di allontanarsi dal centro commerciale ma è stata subito bloccata e arrestata in attesa del rito direttissimo.