CELLOLE - Interruzione del servizio di erogazione idrica oggi e domani a Cellole. La sospensione della fornitura, in base alle comunicazioni di Acqua Campania, per consentire la sostituzione di un misuratore guasto al punto di consegna di via Risorgimento e per la sostituzione programmata, per rispettare le regole sulla periodicità di controllo, di altri due misuratori a Baia Felice ed all'incrocio di via Fontana Vecchia a Baia Domizia. Nel centro abitato di Cellole non si dovrebbero registrare problemi ma, stando a quanto assicura il sindaco Guido Di Leone, si dovrebbe solo registrare un piccolo abbassamento della pressione idrica. A Baia Domizia ed a Baia Felice l'acqua invece mancherà per diverse ore nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani, martedì.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Archiviata la posizione dell'ex presidentedel Consorzio... LA SCUOLA I sindaci chiudono la scuola per neve, monta la protesta di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA