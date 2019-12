C'è anche 'circolo culturale' di Castelvolturno tra i 30 locali, bar e centri scommesse controllati ed individuati dalla Guardia di Finanza di Caserta che hanno scoperto 3 sale scommesse clandestine e 2 sale giochi completamente abusive. Complessivamente, al termine delle operazioni, sono stati sequestrati 8 computer utilizzati per la raccolta di scommesse clandestine, 10 New Slot prive di nulla osta alla messa in esercizio e non collegate alla rete ufficiale di gioco e 1 cambiamonete. Individuato inoltre un lavoratore «in nero» nel circolo di Castelvolturno e denunciati alla Procura della Repubblica 9 gestori dei locali ispezionati.



I controlli nei confronti di esercizi pubblici, al fine di contrastare il gioco illegale, sono stati eseguiti nei comuni casertani di Villa di Briano, Piedimonte Matese (dove è stato sanzionato il titolare per avere accettato la giocata di un minore) e Casal di Principe. Confermata la prassi illegale di scommettere on line con operatori stranieri non autorizzati, o di giocare con slot abusive e non collegate alla rete nazionale dei Monopoli di Stato, non avendo in questo caso neanche alcuna garanzia circa il regolare funzionamento dell'apparecchio. © RIPRODUZIONE RISERVATA