Domenica 18 Agosto 2019, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sindaca di Cellole, Cristina Compasso, ha incontrato in una sala riservata di un noto lido di Baia Domizia, il Rendez Vous della famiglia Toraldo, il presidente dell'Europarlamento David Sassoli. Al neo presidente, eletto il 5 luglio, in vacanza con la moglie Alessandra e i due figli, non è mancato il benvenuto della sindaca Compasso, che gli ha donato alcuni libri del papà, Franco Compasso, europarlamentare a ridosso degli anni '90.