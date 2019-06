CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Giugno 2019, 10:51

Giornata infernale. Uno schianto fragoroso e un suicidio hanno scosso due comuni. All'alba di ieri, un nuovo sinistro ha rimesso in moto la rivolta dei sindaco di Maddaloni e Valle di Maddaloni. La «discesa della Crocella» ha colpito ancora: un furgone, carico di pane, si è schiantato alla fine dello stretto budello che collega l'acquedotto Carolino a Maddaloni Superiore proprio dove la statale dei Ponti della Valle corre tra muretti di cemento con una curva in contropendenza e senza visibilità.LA DINAMICAIl pesante mezzo ha perso aderenza. Ne è nata una carambola: il furgone ha tagliato la carreggiata opposta, sfondato un muretto di cemento, abbattuto una recinzione, dieci pali di sostegno e tre alberi. Ha terminato la corsa semi-accartocciato all'interno dell'area perimetrale d'ingresso dell'ex cava Inca. Là dove non si contano sinistri luttuosi, registrati negli anni, lo schianto fragoroso è stato comunque un dramma a lieto fine. «Abbiamo cercato testimonia il geologo Guido Del Monaco- di prestare immediati soccorsi liberando il conducente dalla lamiere contorte. Dopo lo smarrimento collettivo e i primi inutili tentativi, l'autista è uscito da solo. È stato un miracolo». Successivamente i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure prima del trasporto all'ospedale di Maddaloni. Nemmeno il tempo di censire i danni, che è scattata la mobilitazione congiunta dei sindaci Andrea De Filippo (Maddaloni) e Francesco Buzzo (Valle di Maddaloni). «Torniamo a richiedere con un formale sollecito scrivono a quattro mani- la convocazione di un tavolo sulla sicurezza stradale con i due comuni coinvolti, l'Anas, la Provincia e il Consorzio di imprese impegnate nel maxi-lotto Cancello-Frasso Telesino della nuova linea ferroviaria Napoli-Bari».