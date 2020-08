La Squadra Mobile di Caserta ha denunciato in stato di libertà A. A., 29enne pluripregiudicato, perché ritenuto responsabile del furto con strappo commesso il 13 agosto ai danni di una giovane in via Mazzini a Caserta. La ragazza era stata affiancata da un uomo che, a bordo di uno scooter che viaggiava contromano, con mossa fulminea le aveva strappato la borsa di dosso per poi fuggire. Immediatamente dopo il fatto, personale della sezione Antirapina della Squadra Mobile di Caserta ha avviato le indagini individuando targa e modello dello scooter.

Gli agenti si sono quindi recati a casa di A.A. dove hanno trovato e sequestrato lo scooter e dei capi d'abbigliamento compatibili con quelli indossati dall'autore del furto al momento del fatto. Gli oggetti sono stati riconosciuti sia dalla ragazza vittima della rapina che da altri testimoni, permettendo così l'esatta identificazione dell'autore del reato

