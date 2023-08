Un lungo applauso, mentre la bara usciva dalla chiesa portata dagli amici e dei palloncini bianchi volavano in cielo, ha tributato l'ultimo saluto e Rosario De Felice il giovane cestista della under 15 della Eldo Caserta che sopravvisse all'incidente di Buccino del 9 novembre del 2008 in cui persero la vita 4 persone. Rosario si è spento all'età di 29 anni, ne aveva quattordici quando rimase vittima dell'incidente, da allora ha convissuto con le tremende conseguenze di quel brutto impatto. Sulla cancellata del sagrato della chiesa, la scritta a caratteri cubitali "Riposa in pace Rosario" ricorderà a tutti per i prossimi giorni il triste momento di ieri.

APPROFONDIMENTI Reggia, in mille nella magia dell'alba Fuga in auto con pistole e cocaina In fuga su un'auto rubata e senza patente, fermato 32enne di Cesa

A salutarlo c'era tutto il mondo del basket e non solo, gli amici, i compagni di scuola, la comunità di San Nicola la Strada con in testa il sindaco Vito Marotta e gli assessori Antonio Terracciano e Maria Natale e tutti coloro che hanno condiviso da sempre il dramma che la famiglia di Rosario ha vissuto da quella tragica data. La monumentale chiesa di Santa Maria degli Angeli era gremita in ogni ordine di posto. Nonostante il gran caldo nessuno ha voluto mancare all'ultimo appuntamento per rendere l'estremo saluto a questo ragazzo che, malgrado la sofferenza, non aveva perso la voglia di vivere e di amare, che ha insegnato l'amore per la famiglia, per lo sport e per il basket.

La santa messa è stata officiata dal parroco don Antimo Vigliotta che ha concelebrato con don Stefano Giaquinto il sacerdote padre spirituale dello sport casertano e gran tifoso del basket, hanno partecipato i diaconi don Armando Lauria, don Raffaele Santamaria e don Biagio Ferrante. Tra le tante persone presenti alla cerimonia di estremo saluto di per Rosario c'era Pino Sacripanti oggi coach di Scafati, allenatore della Juvecaserta dal 2009 al 2013 che a Caserta ha lasciato tanti amsici, presente soprattutto perché il suo destino si è incrociato con quello di Rosario. Era alla guida della Scavolini Pesaro quella mattina del 9 novembre del 2008, erano al Palamaggiò per la seduta di tiro e furono raggiunti dalla notizia dell'incidente.

Qualche tempo dopo è venuto a Caserta come allenatore e ha avuto Rosario come spettatore a fianco della sua panchina per tanti anni ed ha avuto modo di apprezzare l'intelligenza e il carattere e la giovialità del giovane cestista la cui carriera fu stroncata da quell'incidente. Presente anche Antimo Lubrano oggi team manager di Scafati e già della Juvecaserta, il presidente della federbasket casertana Franco Porfido, gli allenatori Franco Palazzino, l'istruttore nazionale di minibasket Gigi Zampella con Rossella Musto che sono stati fra i promotori della fondazione 4 Stelle e poi l'ex cestista Mario Simeoli, l'allenatore della Juve Caserta Sergio Luise con il vice allenatore Ciro Dell'Imperio, il capitano Biagio Sergio, i giocatori Nicola Mei, Davide Mastroianni, Stefano Pisapia, Giovanni Pani e il direttore generale Domenico Pezzella.

Commoventi i messaggi che hanno voluto poi leggere gli amici di Rosario, compagni di squadra come Gianluca Campofreda e Galdino De Caro oppure compagni di scuola come Ciro Scognamiglio o amici della comitiva come Lucrezia Gravina e Maria Gentile, ultimo ricordo quello di Michele di Lorenzo che è stato sempre vicino alla famiglia fin dal primo momento.

Uno degli intervenuti ha ricordato che da piccolo prendeva in giro Rosario - quando non avevano ancora dieci anni ed erano al torneo di Trieste - perché piangeva e voleva la mamma, alla fine Emanuela Gallicola che era la dirigente della squadra composta da un manipolo di ragazzini, dormì nel letto con lui tenendogli la mano per tutta la notte.

Il Coni di Caserta, rappresentato dal delegato Michele De Simone che ha fatto pervenire il suo cordoglio alla famiglia, ha ricordato che in passato furono commemorate le "quattro stelle" ed ha anticipato che in occasione della prossima edizione dei premi Coni, ce ne sarà uno particolare dedicato alla memoria di Rosario De Felice, da ieri scugnizzo del basket fra le stelle del cielo.