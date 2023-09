Conclusa la fase delle immissioni in ruolo è la volta delle supplenze annuali. Una nuova opportunità lavorativa per oltre 800 precari casertani, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e graduatorie provinciali (GPS) che si sono visti assegnare una nomina dal provveditorato attraverso il sistema informatico con il primo turno di algoritmo.

L'ambito territoriale di Caserta, infatti, ha pubblicato sul sito internet istituzionale il bollettino totale delle nomine generato dal sistema informativo del ministero dell'Istruzione e del Merito, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il medesimo elenco specifica, altresì, la classe di concorso, l'ordine di scuola e la sede di lavoro. I dirigenti scolastici interessati sono stati delegati dal provveditore Monica Matano a stipulare i relativi contratti di lavoro. L'obiettivo è quello di assicurare gli insegnanti in cattedra entro l'inizio delle lezioni, fissato dal calendario regionale per il 13 settembre. Dai tabulati pubblicati dal provveditorato si registra che sono state effettuate in provincia di Caserta ben 811 nomine annuali, di cui 264 su sostegno.

Le classi di concorso con il maggior numero di posti assegnati sono le seguenti: A022, italiano e storia scuola secondaria di primo grado (67 nomine); A048, scienze motorie scuola secondaria di secondo grado (21); A012, discipline letterarie secondaria di secondo grado (14); A027, matematica e fisica (14); AB24, inglese (14); A041, informatica (12); A019, filosofia e storia (10); AA24, francese (10).

I dirigenti scolastici dovranno, all'atto dell'assunzione in servizio, effettuare i controlli previsti e procederanno ad acquisire le dichiarazioni di assenza di situazioni ostative all'assunzione a tempo determinato presso l'amministrazione scolastica; provvederanno, inoltre, alla verifica della sussistenza di ogni requisito richiesto dalla norma e dei titoli di accesso, culturali, di servizio e di riserva che hanno determinato il punteggio in graduatoria, ai fini della legittimità della nomina sia per i docenti individuati da graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie provinciali per le supplenze, segnalando tempestivamente al provveditorato e alle autorità competenti, ove ne ricorrano le condizioni, ogni irregolarità e illegittimità. Gli aspiranti, destinatari della supplenza annuale dovranno assumere servizio nella sede indicata entro 48 ore dalla pubblicazione degli elenchi.

L'aspirante docente che rinuncia all'assegnazione della supplenza o non assume servizio non potrà partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. Sarà comunque possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo per le supplenze temporanee.

Intanto per il personale Ata saranno effettuate in presenza, presso l'ufficio scolastico provinciale di Caserta, le operazioni per il conferimento delle supplenze annuali relativamente ai profili professionali di assistente tecnico, cuoco e addetto alle aziende agrarie. La convocazione è fissata per domani, a partire dalle 9.30. In palio 45 posti, di cui 38 posti per assistente tecnico, 1 cuoco e 6 per addetti alle aziende agrarie. I posti disponibili a Caserta capoluogo per assistente tecnico sono nei seguenti istituti superiori: liceo artistico San Leucio (4 posti, di cui 3 da 18 ore), Terra di Lavoro (12h), Isiss Giordani (18h), liceo Manzoni (1), liceo Diaz (1), liceo classico Giannone (1) mentre per il profilo di addetti alle aziende agrarie ci sono 2 posti disponibili ed entrambi presso l'Its Buonarroti.