CASERTA - Sono San Prisco, San Marco Evangelista, Sparanise, Casapulla e Villa Literno i comuni del Casertano in cui, per ora, si segnala un aumento del numero di contagi e per il quali potrebbero essere decretate chiusure delle scuole.

La diffusione del coronavirus «nelle fasce d'età anche riconducibili alla popolazione scolastica» è «in preoccupante aumento». Lo scrive l' Unità di crisi della Regione Campania in una comunicazione ai prefetti delle 5 province della Campania e ai sindaci della regione, illustrando una relazione sull'andamento epidemiologico regionale in rapporto all'attività didattica in presenza nelle scuole.

Sulla base delle evidenze contenute nella relazione, scrive l' Unità di crisi regionale, «è stato elaborato un sistema previsionale di 'alert' al fine di individuare quei comuni, province o macro-aree soggette ad incremento dei contagi idonee ad impattare in maniera particolarmente significativa sull'incidenza della malattia stessa a livello regionale». Tali «alert», spiega ancora l' Unità di crisi, «dovranno orientare le decisioni a livello locale, sulla base di dati epidemiologici aggiornati e contestualizzati, con relativi provvedimenti per fascia di età».

Nel frattempo il report quotidiano dell'Asl di Caserta fa registrare un picco di 230 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 132 guariti e una persona deceduta.

