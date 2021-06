Sessa Aurunca, giudice di pace e avvocati la cricca delle truffe al fisco: 3 arresti

L'accordo era semplice. C'era un cancelliere, un giudice e c'erano pure gli avvocati. Lo scopo era uno: dichiarare prescritto un debito con l'Agenzia delle Entrate per poi intascare un mega compenso - inquadrato in «spese di giustizia» - per gli avvocati. A prima vista, l'accordo sembrava vestire i panni di un'associazione per delinquere, ma alla richiesta del magistrato della Procura di Roma di inquadrare questo «cerchio magico» in un gruppo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati