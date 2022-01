Sessa Aurunca, titolare del bar senza green pass: locale chiuso tre giorni

La Polizia di Caserta ha proceduto alla chiusura per 3 giorni di un bar a Sessa Aurunca per inosservanza agli obblighi previsti in materia di contenimento dell'emergenza pandemica. Nel corso di un controllo è emerso che il titolare del bar e sua moglie erano sprovvisti del green pass e sono stati multati.

Dalle verifiche successive è emerso inoltre che gli stessi erano già stati multati per violazioni analoghe nello scorso mese di dicembre, pertanto gli agenti hanno punito il titolare con la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'attività commerciale per 3 giorni.