Domenica 22 Luglio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 08:30

Per film come Gomorra, comprese tutte le serie tra cui l'ultima ancora in produzione, Fortapasc, Dogman, è stato lo scenario naturale del degrado e della violenza. Per una ventina di famiglie di occupanti abusivi, che vivono tra le macerie e i rifiuti, ancora oggi, è l'inferno in terra.Il Parco Saraceno di Pinetamare di Castel Volturno cesserà di essere tutto questo. Dai proprietari delle 22 palazzine edificate sulla spiaggia del litorale domiziano, i Coppola, che hanno realizzato il Villaggio omonimo, un tempo meta turistica rimomata e poi rifugio abitativo di sfollati e delinquenti, è giunta una proposta di trasloco volontario. E gli abusivi hanno accettato. L'alternativa sarebbe stato uno sgombero forzato, con un piccolo esercito ad allontanare senzatetto italiani e immigrati, tra cui decine di bambini. Non sarà necessario perchè, dopo varie offerte, i Coppola hanno rilanciato e presentato una nuova proposta accettata da tutte le famiglie coinvolte.