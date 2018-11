Giovedì 15 Novembre 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 15-11-2018 10:44

E' stato accoltellato all'addome e alle gambe e ora si trova ricoverato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Si tratta di un uomo di 75 anni residente a Trentola Ducenta, ricoverato in gravi condizioni in ospedale dalle ore 8, circa, di questa mattina. I motivi del ferimento di Giuseppe T. non sono ancora noti, ma non si esclude che una lite con qualche conoscente sia poi sfociata in qualcosa di più. Sul luogo dell'accoltellamento si trovano i carabinieri della stazione di San Marcellino, comune di residenza del fratello del ferito, e di Trentola Ducenta.