Domenica 10 Marzo 2019, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2019 15:34

«Una banda rom che in pochi mesi aveva messo a segno 17 colpi tra banche, gioiellerie e negozi di telefonia. Complimenti alla polizia di Caserta. Per questi delinquenti una sola destinazione: la galera!». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato un'operazione della polizia che ha portato a sette arresti di persone provenienti dal campo nomadi a Giugliano in Campania, nel Napoletano, accusati di aver commesso una serie di furti tra banche, gioiellerie e negozi di telefonia.