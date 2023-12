Si masturba in stazione, denunciato ma il giudice lo assolve: «Il fatto non sussiste»

Era stato accusato di tentata violenza sessuale, ma è stato assolto dal gup di Napoli nord (Guida).

Si tratta di un ragazzo di 23 anni di Casapesenna.

Una storia incredibile successa pochi mesi fa che si è conclusa con un risvolto giudiziario del tutto inaspettato.

Il ventitreenne si trovava all' esterno della stazione ferroviaria di Aversa intento a masturbarsi: avrebbe tentato - secondo l'accusa - di avvicinare una ragazza durante l'atto. Quest'ultima, però, era un maresciallo dei carabinieri in servizio a Napoli. Stando alle indagini e all'accusa, il giovane avrebbe cercato di afferrare la mano della donna per portarla verso le sue parti intime.

L'avvocato difensore - Ferdinando Letizia - ha cercato di dimostrare che il «gesto non era destinato al raggiungimento dello scopo». E così, il giudice ha assolto il ragazzo «perchè il fatto non sussiste».