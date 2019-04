CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Aprile 2019, 09:22

Il Movimento cinque stelle ha completato tutti e due i livelli di votazioni per scegliere i candidati alle europee, adesso si attende solo la lista ufficiale. Tra i diciotto candidati potrebbero esserci anche tre casertani, si tratta di Aniello Nazaria, di San Prisco che si è posizionato nel sistema di votazioni delle europarlamentarie della piattaforma Rousseau al settimo posto, con 925 preferenze personali, l'altro nome corrisponde a Danilo Della Valle, di Caserta, che ha raccolto 678 voti, fermandosi al tredicesimo posto ed infine al diciassettesimo c'è Antimina Di Matteo che ha raccolto 572 preferenze.I CANDIDATILa conferma della presenza dei tre casertani nella lista del M5s nella IV circoscrizione meridionale si avrà nelle prossime ore quando sarà definito il capolista ma anche la distribuzione delle quote di genere all'interno della lista in base alla quale potrebbero esserci dei colpi di scena.I tre casertani hanno superato le due fasi di voto sulla piattaforma. La prima fase ha riguardato il voto degli iscritti su base regionale; poi si è passato al momento del voto per circoscrizione, alla quale i candidati hanno potuto accedere con i voti presi nella propria regione.IL SECONDO TURNOAl secondo turno di votazione era stato ammesso, in realtà, il medico di Marcianise Francesco Mennella che però è stato escluso a seguito della denuncia indirizzata allo staff del Movimento riguardante l'iscrizione alla piattaforma di una donna di Maddaloni che però ha denunciato di non essersi mai iscritta e quindi accusando Mennella di aver gestito più contatti per la votazione.