Dopo le polemiche dei commercianti di via G.M. Bosco per i lavori necessari alla realizzazione del nuovo tratto della pista ciclabile, l'amministrazione sceglie la linea della prudenza e, per evitare nuovi disagi ha deciso di posticipare a gennaio la reintroduzione di monopattini, bici elettriche e scooter in modalità "condivisa" prevista dal project per la nuova mobilità affidato a K-City. A confermalo è il vicesindaco e assessore alla Mobilità Emiliano Casale: «I lavori non partiranno nel periodo delle feste ma il mese prossimo. Le aree di sosta dei veicoli in modalità sharing coincideranno con quelle che erano già state previste nella precedente amministrazione». Sempre per la metà del mese di gennaio è previsto l'avvio delle sanzioni a chi parcheggia senza pagare il ticket. In questo caso il rinvio è dovuto all'ampliamento dell'organico di K-City che ha assunto 6 nuove unità lavorative che dovranno entrare in servizio come ausiliari della sosta incaricati di vigilare sul pagamento dei ticket. I nuovi assunti, però, dovranno svolgere il periodo di formazione organizzato dal Comando della Polizia Municipale già seguito dai colleghi entrati in servizio alla ripresa delle attività a ottobre.

A contribuire allo slittamento dei tempi della formazione anche il cambio ai vertici dei vigili con il previsto avvicendamento al comando di Antonio Piricelli che entrerà in servizio (al posto dell'uscente Luigi De Simone) il primo gennaio. Sarà proprio il nuovo comandante a organizzare la formazione delle nuove sei unità di K-City. Il mese prossimo dovranno anche essere consegnati i palmari per le multe ai lavoratori che, con i decreti sindacali firmati dal sindaco Carlo Marino, potranno controllare e sanzionare anche gli automobilisti indisciplinati parcheggiati in seconda fila (o in divieto di sosta) ostacolando l'accesso agli stalli blu e a quelli gialli riservati ai residenti abbonati.

Sull'ampliamento di organico annunciato dal consorzio della Mobilità vuole vederci chiaro Pasquale Napoletano, consigliere comunale di Fdi: «L'ingresso di nuove unità lavorative è una questione privatistica su cui non intendiamo entrare se non per tutelare i lavoratori.Chiediamo tutele per gli ausiliari e l'attuazione completa dell'accordo visto che a oggi risultano ancora inattivi i pagamenti con Bancomat e rete Telepass». Nessun costo aggiuntivo per il Comune, chiarisce Casale: «Non cambierà il quadro economico del project. Noi abbiamo previsto l'introduzione di 44 ausiliari del traffico e il consorzio deve garantire quelle unità a copertura del territorio cittadino».

Casale ieri mattina ha incontrato i consiglieri comunali della Commissione di Controllo Atti di Bilancio, presieduta da Fabio Schiavo, per aggiornarli sulla riapertura del parcheggio nell'ex caserma Pollio. L'unica incertezza è al momento rappresentata dalla mancata consegna, da parte del consorzio che si è aggiudicato la gestione dell'area di sosta di via Vittorio Veneto, della polizza per i danni a terzi della durata di 18 anni e piuttosto complicata da ottenere.

Una volta presentata la polizza il dirigente Francesco Biondi potrà affidare la riapertura dell'area sosta. Respinta da K-City, per ragioni di tempi e modalità, l'eventualità di poter gestire il "Pollio" fino alla risoluzione dei problemi burocratici con la ditta aggiudicataria. Nonostante le difficoltà la speranza è quella di una riapertura in extremis prima di Natale anche se i tempi restano stretti. A non credere più alla possibilità di riaprire il parcheggio è il consigliere di minoranza Donato Aspromonte del gruppo "Prima Caserta", presente all'incontro di ieri con il vicesindaco. «Abbiamo ascoltato - dice - tutto quello che Casale ci ha detto ma in buona sostanza non ci sono buone notizie: continuiamo a chiedere agli esercenti del centro di avere pazienza e gli diciamo, da mesi, che presto il parcheggio aprirà. I commercianti da tempo sottolineano l'importanza di quell'area di sosta per gli affari ma nessuno si è posto il problema per tempo. Se non ci sono altri modi per riaprire l'area che almeno si chieda scusa agli operatori commerciali che tanto contano su queste festività natalizie per tamponare gli effetti negativi di pandemia, crisi economica e inflazione».