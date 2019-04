Sabato 27 Aprile 2019, 11:39

I carabinieri della stazione di Orta di Atella hanno arrestato Carmine Liguori, 32 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari e trovato in possesso di 11 dosi di hashish, un bilancino di precisione, due lame da taglierino intrise di sostanza stupefacente e 85 euro in banconote da piccolo taglio ritenuti dagli investigatori provento dell’attività illecita.La droga era occultata in una credenza posta nella cucina dell’abitazione.