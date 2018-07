Stava pescando, arriva la marea: uomo salvato sugli scogli a Pinetamare

Domenica 29 Luglio 2018, 12:03

Sessantotto anni, parte da Sant’Antimo per una battuta di pesca sportiva sugli scogli di Pinetamare a Castel Volturno e rischia d’annegare. Il pensionato è stato salvato dall’intervento del personale del vicino lido Arcobaleno e dagli uomini della locale capitaneria di porto, che hanno effettuato una catena umana per riportarlo a riva. L’uomo, insieme a un gruppo d’amici, si era portato sulla punta estrema della scogliera più lunga di Pinetamare. Ieri pomeriggio, però, è risalita veloce la marea e i pescatori si sono affrettati a raggiungere la costa.Il sessantottenne, però, non c’è l’ha fatta in tempo ed è stato risucchiato dall’acqua. Ha rischiato seriamene d’annegare. Sul posto sono state portate delle corde, ed è stata organizzata un’operazione non priva di rischi, perché nel frattempo il mare si era trasformato anche in agitato. Così, camminando e nuotando fra la fanghiglia rilasciata dai vicini Regi Lagni, il gruppo di soccorritori è riuscito a salvare il pescatore, riportandolo a riva e affidandolo alle cure dei sanitari. Raffaele Mauriello, dirigente della capitaneria di porto di Castel Volturno, che ha partecipato anche lui alle operazioni di salvataggio, lancia l’allarme sicurezza: “Fare sempre la massima attenzione quando si è a mare, seppure in momenti di svago”.