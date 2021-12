Caserta: strisce blu e autovelox, appalto del Comune per 40 milioni

Mobilità urbana e smart mobility, rivoluzione al via a Caserta dal 2022. Il Comune ha indetto infatti una maxi gara di appalto da oltre trentanove milioni di euro. Nel dettaglio l'amministrazione, guidata dal sindaco Carlo Marino, ha intenzione di affidare in concessione, attraverso lo strumento del project financing e per un periodo di dieci anni, rinnovabile per altri dieci, il sistema integrato di gestione della sosta a pagamento, delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati