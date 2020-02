«La bella notizia di oggi è la promozione della questura di Caserta in 'fascia A', che porta con sé il riconoscimento del lavoro fatto e della complessità del territorio, e soprattutto circa 150 poliziotti in più». Lo ha detto il viceministro dell'Interno, Matteo Mauri, al termine del vertice sulla sicurezza tenuto alla prefettura Caserta alla presenza del Prefetto Raffaele Ruberto, del Questore Antonio Borrelli, dei Comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, del sindaco Carlo Marino e del Presidente della Provincia Giorgio Magliocca.

LEGGI ANCHE Terra dei Fuochi, blitz a Caserta: sequestrata maxi discarica abusiva

«Già nell'ultimo anno e mezzo - ha proseguito Mauri, che in mattinata ha anche visitato la sede casertana de Il Mattino - sono arrivati una settantina di poliziotti in più, entro qualche mese ne arriveranno oltre 70, molti dei quali andranno al nuovo Commissariato della Polizia di Stato che sorgerà a Casal di Principe; qui abbiamo creato un presidio importantissimo per il territorio». Non si tratterà di avvicendamenti dovuti ai tanti pensionamenti, ma di rinforzi veri e propri, «con l'età media degli agenti che si abbasserà notevolmente» conclude Mauri.

«Con i nuovi rinforzi della Polizia di Stato, i finanzieri e i carabinieri già presenti, e gli oltre 200 soldati dell'Esercito, anche per la lotta al degrado ambientale e ai roghi, il Casertano ha tutti gli strumenti perché sia fatto un lavoro efficace» ha poi detto Mauri, al termine del vertice sulla sicurezza tenuto alla prefettura di Caserta, ha risposto ad una domanda dei giornalisti sulla Terra dei Fuochi.

Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA