Domenica 20 Maggio 2018, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si è fermato all'alt dei carabinieri, ma anzi ha accelerato e nella fuga ha urtato varie auto in sosta prima di terminare la sua corsa contro un guardrail. È accaduto nel Casertano e il protagonista della vicenda, un ragazzo di 22 anni, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Teverola per resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.A Teverola, mentre percorreva via Roma a bordo di un'auto, i militari gli hanno intimato l'alt. Il 22enne è fuggito e dopo un inseguimento lungo le strade dei comuni limitrofi di Sant'Arpino, Orta di Atella, Gricignano di Aversa e Marcianise, è stato bloccato in via Boscariello a Gricignano di Aversa dove, nel tentativo di mandare fuori strada la pattuglia dell'Arma, è finito contro un guardrail. Nel corso dell'inseguimento il 22enne ha urtato diversi veicoli in sosta e ha gettato dal finestrino dell'auto un involucro che al momento non è stato ancora recuperato. Al momento del fermo ha spintonato i carabinieri, che lo hanno alla fine bloccato. L'auto è stata sequestrata. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.