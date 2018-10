Travolto da un treno sulla Napoli-Roma: muore assicuratore, si indaga sulle cause

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Ottobre 2018, 09:06

Resta avvolta dal mistero la morte di Pasquale Costanzo, 66enne di San Marcellino, che nella giornata di ieri ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno diretto a Roma che transitava presso la stazione del paese dell'agro aversano. Con ogni probabilità si tratta di un suicidio, anche se le autorità stanno visionando i filmati delle telecamere per non escludere alcuna pista. In ogni caso pare che il 66enne, assicuratore che gestiva un ufficio in corso Italia insieme con la sorella, si sia tolto la vita volontariamente lanciandosi sui binari mentre transitava un intercity diretto a Roma. Secondo i primi racconti i macchinisti non hanno potuto rallentare la corsa del treno, lanciato a forte velocità, quando hanno visto che l'uomo stava per lanciarsi.Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri intorno alle 9 del mattino, quando la stazione è poco affollata, dopo il grande flusso di persone che raggiunge gli uffici e le università campane e del Lazio. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polfer che stanno indagando sul caso, oltre che i soccorsi, ma per per l'uomo c'è stato poco da fare. Non è ancora cosa abbia portato Costanzo a togliersi la vita, dato che almeno apparentemente non aveva alcun problema particolare. Divorziato oramai da molti anni, viveva insieme con la sorella, ma secondo chi alcuni conoscenti la fine del matrimonio era «stata superata bene».