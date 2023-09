Tre furti in una notte a Piedimonte Matese. A Capua, invece, i ladri hanno rotto il distributore di prodotti farmaceutici accanto alla Farmacia Alaia del quadrivio Caputo rubando 500 euro in contati, ma anche calze ortopediche e altre fasce per ginocchia. È un quadro di emergenza quello che emerge dopo la notte scorsa. In via Casino del Duca a Piedimonte i malviventi - in un'abitazione - si sono impossessati di un bottino di poche migliaia di euro e monili in oro. In via Macchia, invece, la banda - composta da circa tre persone - ha messo a soqquadro due abitazioni, quella di un operaio e un'altra di una pensionata. In quest'ultimo caso, sono stati rubati oggetti in oro del valore di 14mila euro, mentre nel secondo caso, il bottino in oro equivale a 6mila euro. Il bottino totale è di 24mila euro.

Per tutti e tre gli eventi sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese e di Capua che, ora, non lasciano nulla al caso. Questa estate, il 18 agosto, una coppia a Piedimonte sventò un furto in contrada Pizzone. Ma l'escalation, da allora, non si è mai fermata e ciò desta preoccupazione per l'intera provincia: a Piedimonte Matese, ieri notte, i criminali sono entrati in azione intorno alle tre di notte con i proprietari all'interno che dormivano, nessuno si è accorto di nulla. Si pensa che la banda sia composta da almeno tre persone ed ha agito con una certa rapidità. Sul luogo, in via Casino del Duca, sono giunti i carabinieri della locale stazione che ora stanno conducendo approfondite indagini per risalire agli autori di questi furti. La collaborazione tra le forze dell'ordine e la comunità risulta cruciale in situazioni simili, il tutto per individuare e fermare coloro che cercano di turbare la tranquillità e la sicurezza dei residenti nell'alto casertano, di solito meno abituato a queste incursioni.

Episodi come questi richiamano l'importanza di rafforzare la sicurezza nelle abitazioni e di rimanere vigili nei confronti delle attività sospette nella zona. A Piedimonte, Capua e a Santa Maria Capua Vetere, gli amministratori locali chiedono attenzione. A Santa Maria domenica scorsa una rapina è finita con un nulla di fatto. Qui, a sorprendere gli inquirenti è stato l'orario del colpo, in pieno pomeriggio, subito dopo pranzo. I malviventi, in questo caso, erano in quattro. Sull'evento è intervenuto anche il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, che ha chiesto più controlli delle forze dell'ordine.