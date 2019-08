Venerdì 16 Agosto 2019, 00:08

Immigrato indiano, 22 anni, a mare con un gruppo di amici per trascorrere il ferragosto sulla costa Domiziana. Si tuffa e annega. Il triste episodio, il primo per la città di Castel Volturno, si è verificato sulla spiaggia libera di Fontana blu nei pressi del bar Miriam. Il mare è molto agitato in questi giorni e forse il giovane non sapeva nuotare.