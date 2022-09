Vendita del Palamaggiò Superato un altro step

Nuovo passo avanti per la procedura di assegnazione alla nuova proprietà dello storico tempio del basket casertano, il «fu» Palamaggiò di Castel Morrone aggiudicato a due milioni di euro lo scorso luglio al gruppo «MC Investment», con sede legale a Milano e produzione a Pozzuoli (Napoli), il cui marchio è «Mondo camerette». In questi giorni, è arrivato anche il parere del curatore fallimentare e quello del comitato dei creditori che hanno approvato sostanzialmente la vendita alla società rappresentata da Giuseppe Caruso, Giancarlo Bosco e Giovanni Buonerba. A questo punto, i nuovi acquirenti avranno di tempo 120 giorni (fino al 28 febbraio del 2023) per saldare il restante novanta per cento della somma per ottenere il provvedimento del giudice delegato della sezione fallimentare del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Enrico Quaranta. Una tempistica che collima con le previsioni del gruppo societario, intenzionato a rendere fruibile il palazzetto già dal prossimo giugno del 2023, prevedendo una serie di iniziative in cantiere.



Il palazzetto di Castel Morrone realizzato nell'82 e poi finito in un fallimento della società proprietaria, la Vittippi, «rinasce» e da Palamaggiò diventerà «Mondo camerette arena». Il complesso sportivo e tutta l'area circostante che è stata in vendita per undici anni con 17 aste sempre deserte (si partiva da 20 milioni di euro), è stato aggiudicato nel corso dell'ultima «vendita competitiva» fissata a metà dello scorso luglio. Un'operazione che si potrà chiudere anche in tre mesi, ovvero quasi 100 giorni come quelli che impiegò l'imprenditore Giovanni Maggiò per realizzare la struttura. Intanto, Caruso, assistito nella procedura di vendita dall'avvocato Luigi Bosco, consigliere comunale del capoluogo, ha già avuto l'autorizzazione a entrare nell'area per avviare il progetto «Family Sport Village»: si tratta di un complesso che sorgerà attorno al palazzetto dove sono previsti campi di padel, piscina, ristorazione, area eventi, pic-nic e altro. I dettagli sono stati resi noti durante una conferenza stampa convocata dal gruppo appena dopo la notizia dell'aggiudicazione. La destinazione sarà prevalentemente quella di ospitare eventi sportivi, in particolare il basket. Nessuna preclusione per altre discipline come il calcio a cinque, mentre ancora non è chiaro se sarà possibile giocare a pallavolo. Il palazzo di Castel Morrone diventerà poi il quartier generale della squadra di basket Mondo camerette One Time Caserta, neo promossa in serie C Gold su cui convergono gli sforzi dello sponsor affinché il team, ex Basket Casapulla, possa proseguire sulla strada delle promozioni e dei passaggi di categoria.



Così come nel passato, gli spalti dell'ex Palamaggiò e anche il parterre si potranno trasformare in teatro o location per spettacoli. Concerti di artisti, performance canore o di teatro, ma anche saggi e gare di danza. Ovviamente saranno fissate le dovute tariffe per l'utilizzo di una struttura che, per dimensioni e complessità, necessita di costante manutenzione. Prevista anche una piscina, sorgerà in un'area esterna dell'impianto, una struttura le cui dimensioni, nel progetto in via di realizzazione, saranno 25 per 12.5, ovvero una piscina semiolimpionica che potrà essere utilizzata per 365 giorni l'anno, in modalità indoor e poi in estate in modalità outdoor, nell'ottica di quel «Family Sport Village» coniato dal patron di Mondo camerette, Caruso, per rilanciare il complesso di Pezza delle Noci.