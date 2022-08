Duel incendiato, l'obiettivo: riaprire tre sale entro due mesi

Il Duel Village di Caserta potrebbe riaprire tre delle sue sei sale cinematografiche entro due mesi. Burocrazia permettendo. Ieri mattina il sopralluogo dei tecnici ha confermato infatti che ci vorranno almeno sessanta giorni per rendere agibili le tre sale più piccole, risparmiate dal rogo di natura dolosa che nella sera di venerdì ha distrutto la hall, la sala principale da cinquecento posti e anche la biglietteria. In fiamme poltroncine, tende, tappeti e tutte le suppellettili.



Ma l'incendio era stato preceduto da atti di vandalismo come testimoniano i vetri infranti, i pavimenti imbrattati, gli estintori svuotati e il liquido infiammabile rinvenuto nei locali. Chi ha danneggiato la struttura si è accanito in modo particolare sulla biglietteria, dapprima infrangendo una delle vetrate antisfondamento e poi mettendo a soqquadro l'intero locale e distruggendo tutto ciò che conteneva. Monitor, pc e attrezzature dedicate. Probabilmente anche trafugando dei documenti ma su questo non c'è ancora un dato certo.



«Le sale che vorrei riaprire al pubblico si trovano in un altro corpo di fabbrica spiega il titolare del Duel Village, Silvestro Marino e non sono state danneggiate dall'incendio ma per ripartire occorre rifare l'intero impianto elettrico che invece è stato disintegrato dalle fiamme e soprattutto bisogna avviare un lunghissimo iter burocratico fatto di certificazioni e autorizzazioni per ottenere l'agibilità e tutto ciò che è previsto per legge. Spero con il sostegno della città e delle istituzioni di riuscire a farlo in due mesi. Quel che è accaduto non è stato infatti soltanto un attacco vile al Duel. È stato un attacco alla cultura. E se davvero si è trattato di un atto vandalico commesso da giovani balordi, come sospettato dagli investigatori, l'episodio è, a mio avviso, ancora più grave. Malgrado tutto ciò e premesso che non ho ricevuto minacce né avvertimenti di alcun tipo, tengo a precisare che non basterà un incendio a costringermi a chiudere».

E in relazione alla mobilitazione sociale partita in città per sostenere il cinema, Marino ha aggiunto: «Ringrazio tutti per la grande sensibilità e vicinanza mostrate in queste ore. Ho appreso con entusiasmo anche l'idea dell'assessore comunale alla Cultura, Enzo Battarra, di organizzare una manifestazione con il coinvolgimento di attori, musicisti e artisti, per una raccolta fondi destinata al cinema. Nel frattempo sta per partire anche una campagna di crowdfunding che ci consentirà di far fronte ad una parte dei lavori. L'incendio ha causato danni per oltre mezzo milione di euro, un costo al momento insostenibile per la struttura che già prima del rogo complice la pandemia e i due lockdown stava attraversando un momento di difficoltà».

Intanto, alle realtà che stanno manifestando solidarietà al Duel Village, si aggiunge l'associazione Caserta città sostenibile guidata da Umberto Marzuillo.