GRAZZANISE - Era rimasta intrappolata in casa e aveva bisogno di soccorso. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone è intervenuta in via Annunziata nel comune di Grazzanise allertati dal 118 per un'opera di supporto nelle operazioni di soccorso. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno immediatamente prestato i primi soccorsi unitamente al 118 che già era riuscito ad entrare all'interno dell'abitazione. Successivamente, a causa degli spazi di accesso all'appartamento molto stretti e ripidi, è stato necessario fare arrivare sul posto, in supporto alla squadra, anche l'autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando, grazie alla quale e grazie ad avanzare tecniche S.A.F. ( Speleo Alpino Fluviali) i Vigili del Fuoco sono riusciti ad imbracare la donna trasportandola fuori dall'appartamento e consegnandola all'ambulanza che la stava aspettando per il successivo trasporto in ospedale.

