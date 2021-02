CAPUA - Garage e cantinole allagate, campagne inghiottite dall’acqua, strade chiuse per motivi precauzionali. Ansia e preoccupazione nei Comuni del Casertano bagnati dal Volturno. A Capua, dove si è registrato un incremento del livello del fiume di oltre sette metri, sono rimaste sommerse le aree campestri in località “La Monaca”, “Siero” e “Santella”. Pompe in azione nei sottoscala di alcuni fabbricati, in prossimità degli argini urbani in via Fuori Porta Roma e nei pressi della stazione ferroviaria. Critica la situazione anche a Bellona, dove - nella frazione di Triflisco - alcune attività ristorative, tra cui la pizzeria “Il Vecchio Mulino”, sono state invase dall’acqua. Notevoli i danni. Chiuse la Provinciale 333 per Pontelatone e quella tra Grazzanise e Brezza. Sospesa, nel pomeriggio, anche la circolazione ferroviaria sulla linea Roma - Napoli, tra Cassino e Caserta. Monitoraggio delle squadre della protezione civile anche nei Comuni di Santa Maria La Fossa, Grazzanise, Cancello ed Arnone e Castel Volturno.

