CASERTA - Gara da sette milioni di euro per gli autovelox lungo la viabilità provinciale, il Tar Campania annulla l’aggiudicazione. Esultano per ora gli automobilisti. Sarà necessario procedere con un supplemento di istruttoria da parte della stazione appaltante. L’ottava sezione di palazzo de Londres, presieduta da Francesco Gaudieri, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società che si era classificata al secondo posto. La società vincitrice della gara ha infatti prodotto dichiarazioni documentali non complete su precedenti esclusioni subite, la qual cosa a parere della ricorrente avrebbe dovuto comportare l’annullamento dell’aggiudicazione. Non è stato però dello stesso parere il tribunale amministrativo, che ha sì annullato l’aggiudicazione ma non la restante procedura di gara, lasciando così la possibilità alla stazione appaltante di verificare la permanenza o meno dei requisiti di integrità ad affidabilità della società. Questione non facile, comunque, vista anche la giurisprudenza contrastante in materia, che ha indotto il Collegio giudicante alla compensazione delle spese di giudizio.

