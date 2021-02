PIETRAVAIRANO - Ennesima esondazione del Volturno. Il fiume ha rotto gli argini lungo il tratto stradale che collega i comuni di Pietravairano, Ailano e Raviscanina. L'esondazione è stata provocata dalle forti precipitazioni degli ultimi giorni. Più precisamente, è stata immediatamente disposta la chiusura della strada statale in località Quattroventi. Questo tratto solitamente è molto trafficato, in quanto unisce i paesi del vairanese a quelli dell'area matesina. Si prospettano dunque diversi problemi per il traffico della zona. Nella stessa area, le forti piogge hanno causato non poche difficoltà ad un'azienda agricola del posto. Al momento, la ditta incaricata alla manutenzione stradale è al lavoro per facilitare la riapertura del tratto allagato. Già da diversi mesi, le acquee del Volturno stanno creando enormi disagi al territorio dell'alto casertano.

