MADDALONI - Tre famiglie intrappolate dal crollo del centro storico abbandonato. Terzo schianto, in 10 anni, sempre nello stesso punto: sono implosi i tetti, crollati parte dei solaio e ora c’è il cedimento di parte della facciata. Torna a fare notizia l’immobile disabitato al civico 270. E sono tonati al lavoro i Vigili del Fuoco al lavoro per la rimozione della parti in bilico. Chiusa al traffico via Ponte Carolino: in strada le pattuglie dei vigili urbani e della Protezione Civile. Nessun danno a cose e persone. Ma tre nuclei familiari, che abitano in un cortile interno, hanno difficoltà a raggiungere le abitazioni. Nel frattempo, si lavora per rimuovere i punti di rischio e cerare dei varchi protetti. Non è escluso un provvedimento temporaneo di sgombero. Complicatissimo raggiungere i proprietari dello stabile. Secondo le ricostruzione storiche e le memorie degli anziani del luogo, i discendenti diretti risiedono addirittura nel New Jersey e da anni non hanno più contatti con Maddaloni.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Violento scontro tra due auto all'incrocioDue feriti tra le... IL GUASTO Si rompe una condotta a Marcianise: calo di pressione e rubinetti a... IL MALTEMPO Il Volturno fa paura nell'Alto CasertanoEsondazione per la...

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA