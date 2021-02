MARCIANISE - Ci sono problemi di approvvigionamento idrico in una vasta area di Marcianise, nel rione della Madonna della Libera, con contraccolpi anche in altri quartieri, in particolare nella zona est. I problemi sono stati provocati da un guasto ad una conduttura principale in via Mattarella.

Lo comunica il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi: "Il Consorzio Idrico ci ha segnalato il problema intorno alle 18, annunciandoci un temporaneo e lievo calo della pressione dell'acqua, rassicurandoci sulla ripresa dell'approvvigionamento in un paio d'ore. La situazione si è rivelata ben più complessa. Sul posto c'è l'assessore

Francesco Tartaglione ; sono al lavoro i tecnici del Consorzio Idrico che però non riescono a fare ora previsioni certe sulla fine dei lavori e sul ripristino del servizio. Dovrebbe avvenire in nottata.

Progressivamente la pressione è stata abbassata per consentire di poter lavorare sulla condotta di via Mattarella che serve la città sull'asse nord-sud. In ogni caso, alla riapertura resterà comunque bloccata l'erogazione in via Pier Capponi, a ridosso di via Mattarella".



