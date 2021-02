«Attenzione alle buche!!! Vai piano e non bestemmiare… Dio ti sente, il Comune no. È il testo di un cartello di protesta, affisso a San Felice a Cancello, nel Casertano, lungo una stradina di campagna che porta alla collina di San Michele. Probabilmente, ad attaccarlo è stato qualche residente stanco della presenza delle tante buche lungo quella strada. Il cartello critica l’ente locale per il mancato ascolto dei frequentatori dell’arteria, nonostante le numerose richieste degli interventi di manutenzione. Oramai, le buche sono diventate le vere protagoniste delle arterie della cittadina della Valle di Suessola, a causa del mancato rifacimento del manto stradale e per le forti piogge: da quelle asfaltate a quelle bianche, dalle centrali a quelle periferiche. Questo è stato motivo, proprio martedì mattina, di un litigio tra l’assessore alla Manutenzione e Protezione civile Mario Verlezza e alcuni dipendenti comunali dell’ufficio tecnico e ragioneria. Secondo l’amministratore comunale, i dipendenti fanno ostruzionismo e questo sarebbe stato anche il motivo delle dimissioni del sindaco Ferrara.

Ultimo aggiornamento: 20:17

