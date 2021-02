GALLUCCIO - Frane e smottamenti a Galluccio. Le forti precipitazioni degli ultimi giorni, stanno creando diversi disagi lungo le arterie stradali del comune. Le continue piogge infatti, hanno causato il crollo di enormi sassi e di appezzamenti di terreno, che hanno ostruito la strada che collega la cittadina alla frazione di Vaglie. Disagi notevoli naturalmente per il traffico della zona, costretto a fare i conti con gli ostacoli presenti sulla carreggiata. Poco fa, via social, il sindaco Franco Lepore ha lanciato l’allarme. «Raccomando prudenza alla guida», ha dichiarato la fascia tricolore «col persistere delle precipitazioni, sono avvenute diverse frane all’interno del nostro territorio comunale. Il nucleo di protezione civile sta vigilando, in attesa della squadra provinciale per la rimozione». Al momento, l'intero tratto stradale è sorvegliato dalla protezione civile del Comune, che avrà il compito di segnalare eventuali nuove problematiche. Purtroppo, la situazione venutasi a creare era facilmente pronosticabile. Negli ultimi giorni infatti, il bollettino meteo rilasciato dalla Regione, aveva previsto i forti disagi causati dalle precipitazioni.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITA' Il Tar boccia gli autovelox sulle Provincialidi Terra di Lavoro:... IL CASO Crolla parte del palazzo a Maddaloni,tre famiglie restano... IL MALTEMPO Il Volturno fa paura nell'Alto Casertano: esondazione per la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA