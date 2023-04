L'Autoritratto di Luca Giordano di Napoli spostato a Palazzo Medici di Firenze

Il dipinto del Luca Giordano custodito al Pio Monte della Misericordia è partito per un soggiorno espositivo a Firenze dove resterà fino al prossimo settembre.

La prestigiosa occasione è offerta dalla mostra Luca Giordano. Maestro barocco a Firenze a cura di Riccardo Lattuada, Giuseppe Scavizzi e Valentina Zucchi che ha appena aperto nella capitale toscana a Palazzo Medici Riccardi dove il maestro lasciò splendide testimonianze del suo operato.

Ed è proprio l’autoritratto, opera proveniente dal Pio Monte della Misericordia di Napoli, che apre il percorso espositivo della mostra fiorentina che presenta una selezione di circa 50 opere dell’artista.

«Siamo molto orgogliosi di partecipare con uno dei dipinti più importanti custodito al Monte alla mostra ospitata a Palazzo Medici Riccardi. Sono grata ai curatori Riccardo Lattuada, Giuseppe Scavizzi e Valentina Zucchi per aver invitato l’opera e aver aperto l’esposizione con il nostro Autoritratto di Luca Giordano. – dichiara Fabrizia Paternò Soprintendente del Pio Monte della Misericordia – Il prestito temporaneo di un'opera per una mostra è una attività delicata che richiede una gestione attenta e meticolosa ma, nello stesso tempo, contribuisce alla promozione culturale, allo studio e alla valorizzazione dell’opera stessa. È un impegno che rientra nei nostri compiti istituzionali come opportunità di comunicazione e messa in valore della nostra collezione. In questo caso Luca Giordano è per Napoli un fiore all’occhiello, uno dei protagonisti del nostro patrimonio artistico che rappresenta al meglio l’arte napoletana barocca nel panorama europeo».

Firenze celebra dunque, fino al 5 settembre 2023, uno dei pittori più importanti di Napoli. Intanto, in assenza del dipinto, il Palazzo di via Tribunali ha in preparazione una sorpresa per i visitatori che potranno rievocare l’opera del Luca Giordano, in modo giocoso, attraverso un’iniziativa didattica sul concetto di autoritratto.